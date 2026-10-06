Папуашвили: На Ассамблее Межпарламентского союза, где представлены около 180 стран, у меня будет возможность рассказать о вызовах демократического правления

06.10.2026 14:13





«Вместе с парламентской делегацией мы принимаем участие в 153-й Ассамблее Межпарламентского союза, которая проходит в Танзании. Эта ассамблея примечательна тем, что на ней состоятся выборы президента Ассамблеи, которого мы избрали в 2023 году. Нынешний президент является председателем парламента Танзании, поэтому это мероприятие и проходит здесь», — заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



По его словам, на Ассамблее Межпарламентского союза представлены около 180 стран.



«У меня будет возможность в рамках Ассамблеи говорить о вызовах демократического управления. Конечно, также состоятся двусторонние встречи с парламентскими делегациями стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Эта Ассамблея объединяет парламенты около 180 стран и является одним из крупнейших международных объединений, имеющих политическое значение и объединяющих парламенты. Для нас Ассамблея всегда была важна для активного проведения политики непризнания. В этом году членом Ассамблеи стал Науру. У нас будет возможность встретиться и с председателем парламента Науру. Как вы знаете, недавно Науру отменило признание так называемой независимости оккупированных территорий и установило с нами дипломатические отношения. Соответственно, для него открылся путь к членству в этой Ассамблее, и у нас будет возможность провести двустороннюю встречу и познакомиться. С географически удалёнными странами лучше иметь непосредственную коммуникацию. Посольства Грузии охватывают не все страны», — заявил Папуашвили.



По его словам, данная конференция даёт возможность встретиться в одном месте с председателями парламентов различных континентов.



«Мы можем поддерживать с ними отношения и в этом плане доводить до них те проблемы, которые важны для нас на международно-правовой арене. Когда речь идёт о географически удалённых странах, наши вызовы могут казаться им не столь болезненными, однако именно двусторонние встречи дают нам возможность объяснить им, что эти вызовы могут быть географически далеко от них, но близки с точки зрения международно-правовой проблематики. Ведь если в одной части мира нарушаются основные принципы международного права, это нарушение затрагивает и другие регионы, а подобные прецеденты зачастую имеют очень негативное развитие. Поэтому такие ассамблеи дают нам возможность поддерживать личную коммуникацию с нашими коллегами», — заявил Папуашвили.





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