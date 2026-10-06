Папуашвили: Далекими странами лучше поддерживать прямую коммуникацию

06.10.2026 16:39





Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили принимает участие в 153-й Ассамблее Межпарламентского союза в Танзании. По его словам, это объединение объединяет представляет для Тбилиси особую важность в контексте политики непризнания оккупированных территорий.



В этом году к организации присоединилась Республика Науру, которая в июле официально отозвала признание независимости Абхазии и Южной Осетии.



«У меня будет возможность выступить в рамках Ассамблеи на тему вызовов демократического управления. Разумеется, также пройдут двусторонние встречи с парламентскими делегациями стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Эта ассамблея объединяет парламенты почти 180 стран; это одно из наиболее масштабных международных объединений, которое несет политическую нагрузку и представляет собой союз парламентов.



Для нас Ассамблея всегда была важной площадкой для активного продвижения политики непризнания. В этом году членом Ассамблеи стало Науру. У нас будет возможность встретиться и с председателем парламента Науру. Как известно, недавно Науру аннулировало признание так называемой независимости оккупированных территорий и установило с нами дипломатические отношения. Ему, соответственно, открылся путь к членству в этой Ассамблее, и у нас появится возможность пообщаться в двустороннем формате и провести ознакомительную встречу.



С географически удаленными странами лучше поддерживать прямую коммуникацию. Грузия не может охватить своими посольствами абсолютно все государства. Соответственно, эта конференция — возможность увидеть в одном месте глав парламентов с разных континентов, взаимодействовать с ними и донести ту проблематику, которая имеет для нас принципиальное значение на международно-правовой арене», — заявил Папуашвили.





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