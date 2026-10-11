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Папуашвили: 1700-летие – это дата культурной биографии и национальной преемственности грузинского государства


11.10.2026   20:17


«Сегодня мы отмечаем событие, которое определило путь развития Грузии, сформировало её культурный облик и обозначило нашу цивилизационную принадлежность», – сказал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в своем выступлении на международном симпозиуме «Бог, Родина, Человек».

Как отметил Папуапшвили, наша страна на протяжении веков стояла на перекрестке империй. По его словам, менялись многие обстоятельства, но неизменным остается выбор, сделанный грузинским народом, принявшим христианство.

«Грузия много раз теряла свою государственность. Много раз города разрушались, сжигались монастыри, враг опустошал деревни, но никто никогда не смог отнять у грузинского народа духовную и культурную опору, которая поддерживала нас в самые трудные времена. Поэтому история Грузии — это не только история выживания. Это также история верности нашей вере, языку, культуре и идее государства», — сказал Папуашвили.


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