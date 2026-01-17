|
Сборная Грузии по футзалу провела открытую тренировку перед отъездом на чемпионат Европы
17.01.2026 15:12
Сборная Грузии по футзалу провела открытую тренировку перед отъездом на чемпионат Европы. Команда провела заключительную тренировку в Тбилиси, а завтра, 18 января отправится в столицу Латвии Ригу.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе навестил национальную сборную в Олимпийском дворце и пожелал ей успехов.
«Как рядовой болельщик, я хочу сказать вам большое спасибо. Успех, которого вы достигли, — это результат большого труда и таланта, и большое спасибо за все это. Хочу пожелать вам успехов сейчас уже на чемпионате Европы», — сказал Кобахидзе.
Сборная Грузии по футзалу второй раз подряд выступит на чемпионате Европы. Евро-2026 пройдет в Словении, Латвии и Литве с 21 января по 7 февраля.
В группе А сборная Грузии встретится с Латвией, Хорватией и Францией. Первый матч состоится против Латвии — 21 января. Первый канал и первый канал «Спорт» покажут телерепортажи об играх сборной Грузии.
