Ника Эгадзе – чемпион Европы по фигурному катанию

17.01.2026





Грузинский фигурист Ника Эгадзе завоевал золотую медаль в одиночном катании на чемпионате Европы по фигурному катанию в Шеффилде, Великобритания.



После короткой программы, исполненной на высочайшем уровне, Эгадзе занял первое место с 91,28 баллами. В произвольной программе он набрал 181,72 балла и стал чемпионом Европы с общим результатом 273 балла.



Следует отметить, что днем раннее в Шеффилде золотую медаль в парном катании завоевали Анастасия Метелкиной и Лука Берулава, также представляющие Грузию.



Позже участники грузинской команды Диана Дэвис и Глеб Смолкин представят произвольную программу по спортивным танцам на льду.







