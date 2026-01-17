Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Ника Эгадзе – чемпион Европы по фигурному катанию


17.01.2026   21:33


Грузинский фигурист Ника Эгадзе завоевал золотую медаль в одиночном катании на чемпионате Европы по фигурному катанию в Шеффилде, Великобритания.

После короткой программы, исполненной на высочайшем уровне, Эгадзе занял первое место с 91,28 баллами. В произвольной программе он набрал 181,72 балла и стал чемпионом Европы с общим результатом 273 балла.

Следует отметить, что днем раннее в Шеффилде золотую медаль в парном катании завоевали Анастасия Метелкиной и Лука Берулава, также представляющие Грузию.

Позже участники грузинской команды Диана Дэвис и Глеб Смолкин представят произвольную программу по спортивным танцам на льду.


