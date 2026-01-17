|
|
|
Ника Эгадзе – чемпион Европы по фигурному катанию
17.01.2026 21:33
Грузинский фигурист Ника Эгадзе завоевал золотую медаль в одиночном катании на чемпионате Европы по фигурному катанию в Шеффилде, Великобритания.
После короткой программы, исполненной на высочайшем уровне, Эгадзе занял первое место с 91,28 баллами. В произвольной программе он набрал 181,72 балла и стал чемпионом Европы с общим результатом 273 балла.
Следует отметить, что днем раннее в Шеффилде золотую медаль в парном катании завоевали Анастасия Метелкиной и Лука Берулава, также представляющие Грузию.
Позже участники грузинской команды Диана Дэвис и Глеб Смолкин представят произвольную программу по спортивным танцам на льду.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна