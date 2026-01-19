Госстипендии для студентов, поступивших до 17 декабря 2025 года, будут сохранены до 2030–2031 учебного года

19.01.2026 19:10





Для студентов, которые до 17 декабря 2025 года получили государственное финансирование обучения в высших учебных заведениях, правила и условия финансирования останутся неизменными. Правительство уже издало соответствующий указ.



Согласно законодательному акту, основанному на поправках к Закону о высшем образовании, государство обязуется сохранить стипендии для студентов до 2030-2031 учебного года.



Основные моменты следующие:



• Кого затронет: всех лиц, поступивших в высшие учебные заведения до 17 декабря 2025 года и получивших финансирование по старым правилам.

• Срок действия: финансирование будет продолжаться до конца 2030-2031 учебного года.

• Условия: точная сумма и правила, определенные законодательством, действовавшим до 17 декабря 2025 года, будут сохранены.



Управление процессом и распределение средств среди студентов возложено на Министерство образования, науки и молодежи. Министерство и подведомственные ему публично-правовые организации (например, Национальный центр оценки и экзаменов или Информационная система управления образованием) должны обеспечить, чтобы лица, зачисленные по старой системе, не испытывали никаких сбоев в получении финансирования.



Указ вступил в силу с момента публикации, но его действие было распространено на правоотношения, возникшие с 17 декабря 2025 года.



Изменения в законодательстве направлены на регулирование переходного периода.



Дело в том, что с 2026-2027 годов система финансирования высшего образования меняется. Согласно поправкам, предложенным правительством «Грузинской мечты», новая модель будет выглядеть следующим образом:



• Обучение в государственных университетах будет бесплатным для студентов, а университеты будут получать финансирование из бюджета.

• Студенты, зачисленные в частные университеты, больше не будут получать государственную стипендию.



Текущая система позволяет абитуриентам использовать стипендию, полученную по результатам единых вступительных экзаменов, как в государственном, так и в частном университете. Максимальный размер стипендии для студентов бакалавриата составляет 2250 лари, что соответствует 100% финансированию. Кроме того, также предоставляются стипендии в размере 70% и 50%.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





