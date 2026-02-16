Грузинские фигуристы Метелкина и Берулава на втором месте после короткой программы на зимней Олимпиаде

16.02.2026 10:49





Грузинские фигуристы — спортивная пара Анастасия Метелкина и Лука Берулава — вступили в борьбу за медали в фигурном катании на зимних Олимпийских играх. Они представили короткую программу в индивидуальном зачете спортивных танцев и получили от судей оценку 75,46 балла.



Спортивная пара выступит в произвольной программе 16 февраля.



17 февраля в короткой программе выступит и грузинская фигуристка Анастасия Губанова.



Пара Диана Дэвис и Глеб Смолкин уже выступали на зимних Олимпийских играх — они заняли на Олимпиаде 13 место, что является лучшим результатом, показанным Грузией в категории спортивных танцев на Олимпийских играх.



Ника Эгадзе повторил лучший результат Грузии на Олимпийских играх в мужском разряде и занял 10-е место.



Сборная Грузии по фигурному катанию впервые в истории выступила в финале командного турнира и заняла четвертое место.



XXV зимние Олимпийские игры завершатся 22 февраля.



На Олимпийских играх Грузию представляют 8 спортсменов в двух видах спорта — фигурном катании и горных лыжах.





