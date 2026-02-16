Обвиненный в наркопреступлении дизайнер подписал процессуальное соглашение

16.02.2026 17:00





Обвиненный в наркопреступлении дизайнер Датуна Суликашвили подписал соглашение о признании вины — процессуальное соглашение, сообщает IPN. Он покинет тюрьму 9 июня.



Документ, подписанный сторонами, утвержден судьей Тамар Махароблидзе. В решении говорится, что Суликашвили признан виновным и приговорен к 6 месяцам тюремного заключения в качестве реального срока и к условному сроку — на 4 с половиной лет.



Суликашвили также оштрафован на 50 000 лари (около 18 694 $).



Дизайнер лишен законных прав, в том числе права управлять автомобилем и работать в органах государственной власти.



Напомним, дизайнер Датуна Суликашвили был задержан сотрудниками правоохранительных органов 9 декабря 2025 года. Ему предъявлено обвинение по третьей части статьи 260 Уголовного кодекса, которая предусматривает приобретение и хранение наркотических средств в особо крупных размерах. Преступление предусматривает от 8 до 20 лет или пожизненное лишение свободы.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





