Лука Берулава и Анастасия Метелкина завоевали серебряную медаль в соревнованиях по фигурному катанию


17.02.2026   10:26


Впервые в истории Грузия завоевала медаль на зимних Олимпийских играх. В Милане пара Лука Берулава - Анастасия Метелкина стала обладательницей серебряных медалей.

В короткой программе Берулава - Метелкина набрали 75.46 балла и заняли 2-е место, в произвольной программе - 146.29, а в сумме двух программ получили 221,75 балла и вышли на второе место.

Первое место заняла пара из Японии с 231.24 баллами.


