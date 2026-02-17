НПО «Салам»: реформа образования ограничивает доступ к образованию для этнических меньшинств

Организация «Салам», работающая в сфере защиты прав этнических меньшинств, заявляет, что представленная «Грузинской мечтой» образовательная реформа делает доступ этнических меньшинств к образованию ещё более неопределённым и ограниченным.



Программа 1+4

Представители этнических меньшинств, не владеющие государственным языком, перед получением высшего образования участвуют в университетской программе 1+4: в течение первого года они изучают язык, а последующие четыре года – осваивают профессию. «Салам» заявляет, что в рамках реформы образования остаётся неясной судьба как нынешних участников программы, так и будущих бенефициаров:



те, кто успешно завершает этот курс, не располагают информацией о порядке зачисления в университет;

будущие бенефициары также не знают, на каких условиях смогут получить образование.

«Мы убеждены, что снижение уровня инклюзивности в системе образования углубит социальное неравенство и ослабит общественное единство. Государство обязано не ограничивать, а усиливать доступ этнических меньшинств к образованию и обеспечивать им равные возможности», — заявляет «Салам».



Напомним, 16 октября 2025 года грузинский премьер Ираклий Кобахидзе анонсировал реформу высшего образования. Согласно концепции, будет действовать принцип «один факультет – один город», а университетские центры должны быть сосредоточены в Тбилиси и Кутаиси.



В соответствии с этой реформой значительная часть факультетов и направлений упраздняется в Государственном университете Илии и Сухумском государственном университете. Одним из университетов, реализующих программу 1+4, является именно университет Илии.





