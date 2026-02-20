Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Отбывавшую наказание по делу о проституции певицу освободили из тюрьмы


20.02.2026   15:07


Певица Ирма Куртанидзе, также известная как Хатия Церетели, арестованная по обвинению в содействии проституции и предоставлении места для проституции, вышла из тюрьмы.

«Было заключено соглашение о признании вины с отсрочкой исполнения приговора на 1 год и штрафом в размере 10 000 евро. В общей сложности были освобождены 11 человек. Соглашение с одним из 12 арестованных было подписано несколько месяцев назад, и 11 человек остаются под стражей. Сегодня все они были освобождены апелляционным судом», — заявил адвокат Дмитрий Вардиашвили.

Информация об аресте Хатии Церетели и еще 11 человек по обвинению в содействии проституции и предоставлении места для проституции была обнародована 27 августа. 12 арестованных обвиняются по статье 254, частям 1 и 2 Уголовного кодета, которая включает в себя содействие проституции и предоставление места для проституции. Преступление наказывается лишением свободы на срок до 4 лет.


