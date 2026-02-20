Просьба родителей допустить исключение на 2026–2027 учебный год не было разделено Минобразования

20.02.2026 16:30





Министерство образования и науки, а также профильный парламентский комитет не разделили требование родителей, которые просили допустить исключение на 2026–2027 учебный год и предоставить право зачисления в первый класс детям, которым 6 лет исполняется в период с 16 сентября по 31 декабря включительно.



Указанное требование было представлено парламенту в форме петиции и внесено в законодательный орган с подписями более 500 граждан. Комитет по образованию и науке на сегодняшнем заседании обсудил петицию и счёл нецелесообразным продолжение рассмотрения поставленного вопроса.



В петиции речь идёт о допущении исключения для детей, родившихся в период с 16 сентября по 31 декабря 2020 года. Авторы петиции предложили властям два пути решения вопроса: на 2026/2027 учебный год предоставить, по решению родителя и на добровольной основе, право зачисления в первый класс детям, родившимся с 16 сентября по 31 декабря 2020 года, либо с использованием механизма оценки готовности к школе провести оценку готовности тех детей, которым 6 лет исполнится с 16 сентября по 31 декабря 2026 года, и принять решение об их зачислении в первый класс в 2026–2027 учебном году на основании такой оценки.



Как было отмечено на заседании комитета со стороны авторов петиции, по ряду обстоятельств дети оказались в сложной ситуации, и государство несло перед ними ответственность. Также было обращено внимание на то, что два года назад парламент принял закон, согласно которому детям, которым 6 лет исполнялось в период с 16 сентября по 31 декабря, было предоставлено право регистрации в первый класс.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





