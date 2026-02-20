Хабеишвили обращается к «Национальному движению»

«Мы больше не хотим выходить в каждый эфир и говорить, мол, какие плохие «Лело», и партию Гахария тоже оставим в покое — у каждого свой путь. Все минусы Иванишвили — вот что должно быть главным, и это не имеет партийной принадлежности», — заявил на судебном заседании председатель политсовета партии «Единое национальное движение» Леван Хабеишвили.



По его словам, не следует критиковать те оппозиционные силы, которые не хотят объединяться.



«Я хочу призвать политическую партию, которую представляю и политсовет которой возглавляю — не становиться препятствием для чего-либо. Несмотря на то что нам, возможно, хотелось бы большего единства или что-то нам не нравится, отступать из-за этого нельзя. Где есть единство — мы должны быть там, где звучит слово «единство» — мы должны быть там. И ещё прошу: тех людей, которые к нам не присоединяются, не нужно наказывать или осуждать. Оставьте их в покое. Кто-то считает, что так служит общему делу — пусть так и действует.



Мы поняли, что «Лело» не присоединятся — они делают своё дело, пусть делают. Не нужно в каждом эфире повторять, какие «Лело» плохие. Более того, давайте оставим в покое и партию Гахария. У каждого свой путь. Все минусы Иванишвили — вот что должно быть главным, и это не связано с партийной принадлежностью. Это моя позиция как одного из сторонников, и я хочу, чтобы общество её так и восприняло. Кто не хочет — пусть действует самостоятельно, не нужно осуждать этих людей. Те, кто объединены, — общайтесь между собой, обращайтесь к обществу, действуйте вместе. Не нужно столько бессмысленных споров — на это стыдно смотреть», — заявил Леван Хабеишвили.



Как отметил Хабеишвили, по всем лицам, которых он ранее называл преступниками и коррупционерами, возбуждены уголовные дела.



«Когда я был в парламенте, я включал микрофон и говорил: Микаутадзе — коррупционер. Тогда выходили Заркуа, Вольский и говорили, что Хабеишвили врёт, всё выдумал — в итоге Микаутадзе задержали за коррупцию. Когда Ираклий Гарибашвили приходил в качестве премьер-министра, я говорил, что он криминал. Мне отвечали, что Хабеишвили — клоун, — в итоге Гарибашвили задержали. О Лилуашвили я говорил, что у него есть «колл-центры», Кобахидзе и Мдинарадзе проводили брифинги и утверждали, что это не так, что «колл-центры» у Кезерашвили. Два года рассказывали сказки. Я говорил, что «колл-центры» у Парцхаладзе — они едва не дошли до физической расправы в парламенте. Я говорил, что «колл-центры» у Лилуашвили — отрицали. Сейчас он в тюрьме, кстати, на моём этаже, на втором.



Думаю, мне надо было повысить звание и назначить главным следователем. Они взяли мои заявления как «шпаргалку» и идут по ним пункт за пунктом. Не осталось ни одного человека, о котором я сказал, что он коррумпирован, — по всем возбуждены дела и их арестовывают. Так почему я виноват? Нет ни одного случая, где я конкретно говорил, что человек преступник, и по нему не было бы возбуждено дело. По всем этим людям я своевременно подал заявления в прокуратуру, чтобы они ответили перед справедливым судом. По Каладзе могу защитить диссертацию — столько у него коррупционных дел», — заявил Хабеишвили.



По его словам, он задержан из-за политических заявлений, и прокуратура не обвиняет его в каких-либо действиях.



«Я задержан за политические заявления, мне не вменяют никаких действий. Например, Геле Хасая вменяют, что он кого-то избил. Мне прокуратура не предъявляет обвинений в каких-либо действиях. В моём деле нет ни одного потерпевшего. Если бы я кому-то предлагал взятку — кто пострадал, какую выгоду я получил бы? Нет ни одного насильственного призыва, этого просто не существует», — отметил Хабеишвили.







