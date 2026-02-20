Бурчуладзе: Если в министерстве мы что-то сделали неправильно, это было вызвано действиями моего шурина

Разумеется, я разделю моральную ответственность, а также финансовую, если таковая будет - Если в министерстве мы что-то сделали неправильно, это было вызвано действиями моего шурина (брат жены), - заявил на судебном процессе бывший министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе.



По его словам, «он не намерен перекладывать вину на других».



«Мне предъявлена одна статья, моему родственнику и моему бывшему заместителю - другие статьи, но я не хочу, чтобы это выглядело так, будто я пытаюсь представить ситуацию исключительно в свою пользу. Хочу показать, как всё было на самом деле - это моя первоочередная задача. Разумеется, я разделю моральную ответственность, а также финансовую, если таковая будет - Если в министерстве мы что-то сделали неправильно, это было вызвано действиями моего шурина. Я не собираюсь перекладывать вину на других. Хочу, чтобы вы знали: независимо от того, будет ли установлена вина моего шурина или сотрудников, я разделю эту ответственность. Юридически это может коснуться меня, но моральную ответственность я понесу в любом случае», - заявил Бурчуладзе.



Напомним, что бывшему министру обороны Грузии Джуаншеру Бурчуладзе предъявлено обвинение по статье 194-й, части 3-я, подпункту «г» и статье 332-й, часть 2-я Уголовного кодекса Грузии, что предусматривает ответственность за злоупотребление служебными полномочиями и легализацию незаконных доходов. Указанные деяния наказываются лишением свободы на срок от 9 до 12 лет.



Бурчуладзе обвиняется в легализации незаконных и необоснованных доходов на общую сумму 1 593 212 лари. По версии следствия, в 2023 году он при содействии своего заместителя, родственника и бывшего начальника департамента закупок Министерства обороны Грузии поставил военному госпиталю медицинское оборудование по цене 3 940 000 лари вместо 2 606 272 лари, в результате чего министерству был причинён имущественный ущерб в размере 1 333 728 лари.



Кроме того, в марте 2025 года Джуаншер Бурчуладзе и его супруга приобрели в Испании недвижимость стоимостью 544 000 евро. С целью сокрытия происхождения средств и придания им законного вида они оформили фиктивный договор купли-продажи недвижимости, расположенной в посёлке Цхнети, с третьим лицом.



Что касается Владимира Гудушаури и Георгия Хаиндрава, им вменяется растрата денежных средств в особо крупном размере, а Василу Мхеидзе - пособничество в растрате.





