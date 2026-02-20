Родители программистки Тамар Бачиашвили требуют возобновить расследование в свете новых обстоятельств

20.02.2026 18:58





Родители программистки Тамар Бачиашвили, которая скончалась при загадочных обстоятельствах в 2020 году, требуют возобновить расследование в свете новых обстоятельств – арестов бывших высокопоставленных чиновников, обвиняемых в покровительстве мошенническим колл-центрам.



«Мы подали иск и требуем, чтобы были обнародованы все записи и установлено, что произошло на самом деле», – заявила мать Бачиашвили, Теона Тамазашвили.



24-летнюю Тамар нашли мертвой 22 июля 2020 года на заднем сиденье ее автомобиля в пустынном пролеске примерно в 60 км от дома в Тбилиси. Через семь месяцев прокуратура закрыла дело, назвав причиной смерти лекарственную интоксикацию, а мотивом – якобы неразделенную любовь.



Семья с самого начала считала, что девушку убили. Родные полагали, что это связано с ее профессиональной деятельностью и возможным доступом к компрометирующей информации на чиновников. Хотя родители мало знали о деталях работы дочери, они были уверены, что она вовлечена в нечто незаконное.



«Тогда тема колл-центров была новой, но я постоянно говорила, что Григол Лилуашвили (экс-глава СГБ Грузии) замешан в этом деле. Как оказалось, он стоял во главе этих колл-центров. Сейчас он в тюрьме, и я ожидаю ужесточения наказания, если будет доказано его участие в деле Тамуны», – отметила Тамазашвили.



Мать программистки настаивает: расследование смерти сфальсифицировали по указанию тогдашнего генпрокурора Ираклия Шотадзе, который, по мнению семьи, действовал в интересах своего предшественника Отaра Парцхаладзе.



На этой неделе прокуратура Грузии объявила, что Парцхаладзе и Лилуашвили покровительствовали колл-центрам, которые с 2020 по 2023 год мошенническим путем присвоили не менее $9,5 млн у иностранных граждан.



Лилуашвили был задержали 23 декабря в Тбилиси; ему вменяют получение взяток в особо крупном размере, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Экс-генпрокурора Парцхаладзе объявили в розыск. Помимо колл-центров, ему также предъявили обвинения в организации убийства бизнесмена Левана Джангвеладзе, брата «вора в законе» Мераба «Сухумского».



Источник: Новости - Грузия

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





