Основатель «Киа Группа» дает показания против бывшего министра обороны Грузии

20.02.2026 18:42





Закупка должна была быть закрытой, и [Васил Мхеидзе, шурин Джуаншера Бурчуладзе] должен был отнести 10% от полной стоимости закупки министру обороны Джуаншеру Бурчуладзе, - заявил на допросе в суде бизнесмен, основатель «Киа Группа» Зураб Туквадзе.



Он является одним из ключевых свидетелей по делу. Зураб Туквадзе находится в США и даёт показания дистанционно.



Как отметил Туквадзе, с Джуаншером Бурчуладзе он лично не знаком и контактировал только с его шурином - Василом Мхеидзе.



Туквадзе рассказал о тендерах, в которых принимал участие.



«В 2022 году по его инициативе ко мне пришёл Васо Мхеидзе и предложил принять участие в тендере Министерства обороны, связанном с медицинским оборудованием.



Поскольку я владел несколькими крупными компаниями, я попросил дать гарантии, что эта закупка действительно состоится. Через неделю он вернулся и сказал, что поговорил со своим зятем, тогдашним министром обороны, и сообщил, что закупка согласована также с тогдашним премьер-министром. Закупка должна была быть тайной, и 10% от её полной стоимости следовало передать министру обороны Джуаншеру Бурчуладзе. Также он упомянул, что премьер в шутку сказал, что моя бывшая супруга является его дальней родственницей и что я не самый удачный зять, но в бизнес-части закупка может быть осуществлена. Я убедился, что это предложение заслуживает доверия.



Через 2–3 месяца со мной связался начальник департамента закупок Министерства обороны Владимир Гудушаури, мы встретились. Он сообщил, что планируется закупка медицинского оборудования для госпиталя в Гори. Я оставил ему данные своей компании и компании моего друга, спустя некоторое время направил исследование рынка по закупке медицинского оборудования. Контракт предусматривал сумму около 5 миллионов, что включало приобретение медицинского инвентаря и оборудования.



Примерно через 3–4 месяца ко мне пришёл Васо Мхеидзе, и в соответствии с договорённостью я передал ему 10% от суммы контракта. Он сказал, что у Министерства обороны будут и другие закупки медицинского оборудования, и мы продолжили работу на тех же условиях. Я обратился к своим друзьям и попросил помощи», - заявил Туквадзе.



Показания были прерваны адвокатом Джуаншера Бурчуладзе — Мариам Шатиришвили.



«Человек читает с листа, перед ним текст, он ни разу не посмотрел в камеру», - заявила адвокат, после чего судья указал свидетелю смотреть в камеру.



В настоящее время Туквадзе продолжает отвечать на вопросы стороны обвинения.



Прокурор спросил его, как он объясняет различия в информации, представленной им в нескольких показаниях.



«Почему я должен был рассказывать Васо о том, о чём меня не спрашивали? Однако на следующем этапе, когда я проанализировал ситуацию и понял, что другие, бизнесмены, мои друзья, могли пострадать, я принял решение добровольно прийти и сказать следствию правду, уточнив свои показания», - заявил Туквадзе.





