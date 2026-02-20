Анастасия Губанова: «Хочу сосредоточиться на учёбе, чтобы стать тренером»

20.02.2026 19:13





Грузинские фигуристы завершили выступление на зимних Олимпийских играх. Анастасия Губанова в сумме за короткую и произвольную программы получила 209,99 балла и заняла девятое место. Таким образом, она улучшила свой результат в Пекине-2022 (после дисквалификации Камилы Валиевой она поднялась на 10-е место) и повторила аналогичный показатель Элене Гедеванишвили (10-е место на Олимпиаде в Турине-2006).



«Я чувствую себя очень счастливой и рада, что мне это удалось. Я показала два хороших выступления. В эти два вечера я была крайне сосредоточена на своих программах. И в конце выступления, когда я закончила, подумала, как мне удалось всё это сделать и выступить так хорошо. Я действительно горжусь собой.



О да, я очень устала. На самом деле во время командных соревнований чувствовала себя лучше.



Что касается моих планов на будущее, то сейчас я хочу сосредоточиться на учёбе. Я учусь в спортивном университете, чтобы стать тренером. Затем я буду выступать на чемпионате мира. Что будет потом, я пока не могу сказать», — заявила Губанова.



В соревнованиях женщин золото завоевала американская фигуристка Алиса Лью, второе и третье места заняли японские спортсменки Каори Сакамото и Ами Накаи.



Российская фигуристка, выступавшая в нейтральном статусе, ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян заняла шестое место.



Напомним, что грузинские фигуристы Анастасия Метёлкина и Лука Берулава завоевали серебряную медаль в соревнованиях спортивных пар на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане. Это исторический результат для Грузии — до сих пор грузинские спортсмены ни разу не поднимались на пьедестал зимних Олимпийских игр.



Ника Эгадзе в мужском одиночном катании стал десятым, повторив результат Мориса Квителашвили, занявшего 10-е место на Играх в Пекине-2022.



В спортивных танцах на льду представители Грузии Диана Дэвис и Глеб Смолкин заняли тринадцатое место.



Ранее сборная Грузии впервые вышла в финал командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде и заняла четвёртое место, опередив Канаду и остановившись в шаге от бронзовой медали.





На Олимпиаде в Милане и Кортина-д’Ампеццо также выступили грузинские горнолыжники Нино Циклаури и Лука Бучукури. Циклаури стала первой грузинской спортсменкой (как среди женщин, так и среди мужчин), принявшей участие в зимних Олимпийских играх в пятый раз подряд.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





