Телекомпания «Имеди» считает, что британские санкции не имеют никакой ценности

24.02.2026 16:01





Телекомпания «Имеди» распространила заявление по поводу введённых правительством Великобритании санкций.



«Как стало известно, власти Великобритании приняли решение ввести санкции против телекомпании «Имеди». Более 22 лет телеканал «Имеди» служит Грузии и свободе слова в нашей стране. «Имеди» никогда не отступал, даже когда в Грузии правящий преступный режим пытался скрыть все свои пороки, что в итоге выразилось в захвате и насильственном присвоении телеканала.



Хотим напомнить всем, что в то время, когда происходил захват «Имеди», власти Великобритании даже не выражали общего беспокойства. Более того, после 2007 года британские власти продолжали поддерживать преступный режим, который в Грузии попирал демократию, права человека и свободу слова.



На этом фоне британские санкции не имеют никакой ценности. Единственная значимая оценка для телеканала «Имеди» — это доверие грузинского народа. Благодаря этому доверию на протяжении многих лет мы твёрдо сохраняем статус самого рейтингового телеканала в Грузии. Соответственно, в будущем мы будем действовать с высокой ответственностью перед грузинским обществом, и телеканал «Имеди» ещё более энергично продолжит служить Грузии и служить свободе слова в стране, чтобы полностью оправдать доверие, оказанное нам грузинским обществом», — говорится в заявлении.



Сегодня появилась информация о том, что правительство Великобритании ввело санкции против телекомпаний «Имеди» и «ПостТВ».







