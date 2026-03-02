|
Сборная Грузии по баскетболу сыграет сегодня с Данией
02.03.2026 11:42
Сборная Грузии по баскетболу проведёт четвёртый матч первого этапа квалификации чемпионата мира в Тбилиси против Дании. Встреча начнётся в 20:50.
Это будет четвёртая игра первого этапа, и в случае победы наша команда официально обеспечит себе путёвку в следующий раунд. Из группы, состоящей из четырёх команд, выходят три. Грузия с одной победой занимает третье место (победа над Данией в гостях — 89:71), тогда как Дания проиграла все три своих матча. В случае повторной победы над датчанами команда под руководством Александра Джикича станет для Дании недосягаемой и гарантирует себе как минимум третье место.
Заключительные два тура состоятся в начале июля, и именно тогда определится, выйдет ли Грузия в следующий этап с третьего или более высокого места. Напомним, что в июле сборная примет в Тбилиси Испанию, а с Украиной сыграет на выезде. К этим матчам к национальной команде присоединятся игроки НБА Сандро Мамукелашвили и Гога Битадзе.
Второй групповой этап стартует в августе — по три лучшие сборные из групп A и B сформируют группу из шести команд, из которой на чемпионат мира выйдут три сборные.
