Ректор БГУ ушёл в месячный отпуск спустя полтора месяца после назначения

Ректор Батумского государственного университета имени Шота Руставели Тите Арошидзе ушёл в месячный оплачиваемый отпуск. Сам он подтвердил эту информацию в разговоре с журналистами.



По словам Арошидзе, речь идёт о обычном отпуске, и в этом решении нет никакой особой причины.



«Я нахожусь в отпуске в соответствии с законом, просто хочу отдохнуть. Какая ещё может быть причина? Обычно вы всё знаете заранее — может, что-то слышали обо мне? Скажите… не скрывайте… Я никуда уходить не собираюсь», — сказал Титэ в СМИ.



В то же время в Грузии существует практика, когда чиновники берут длительный отпуск перед возможной отставкой, однако сам Арошидзе такие предположения отрицает.



Тите Арошидзе повторно избран ректором университета 21 января решением академического совета. Его кандидатура в СМИ считается правительственным решением.



Во время голосования его поддержал член академического совета Паата Арошидзе, который является его братом. На заседании, по информации СМИ, кандидатам почти не задавали содержательных вопросов, а после презентации программ аплодисменты прозвучали только в адрес Тите Арошидзе.





