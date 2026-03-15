Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Шахтёры проведут акцию протеста в Тбилиси у здания прокуратуры


15.03.2026   16:35


Шахтёры, участвующие в протесте в Чиатуре, заявили, что 19 марта проведут акцию протеста в Тбилиси у здания прокуратуры.

По их словам, они выступают против несправедливого решения прокуратуры, из-за которого их соратникам сначала предъявили обвинения, а затем назначили тюремное наказание за преступление, которого, как утверждают протестующие, они не совершали.

Шахтёры также анонсировали требование к прокуратуре расследовать серьёзные нарушения, выявленные Государственным аудитом в Чиатуре, включая коррупционные схемы и нецелевое использование средств государственного бюджета, включая другие факты.

Кроме того, они призвали Антикоррупционный департамент Службы государственной безопасности изучить деятельность мэрии Чиатура и компании Georgian Manganese.

Участники протеста также обратились к телеканалам с просьбой предоставить эфир для дебатов с участием министра экономики и премьер-министра Грузии.

Шахтёры подчеркнули, что уже более года добиваются справедливости и призвали граждан прийти 19 марта в 13:00 к зданию прокуратуры Грузии, чтобы поддержать акцию.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна