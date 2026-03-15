Шахтёры проведут акцию протеста в Тбилиси у здания прокуратуры

15.03.2026 16:35





Шахтёры, участвующие в протесте в Чиатуре, заявили, что 19 марта проведут акцию протеста в Тбилиси у здания прокуратуры.



По их словам, они выступают против несправедливого решения прокуратуры, из-за которого их соратникам сначала предъявили обвинения, а затем назначили тюремное наказание за преступление, которого, как утверждают протестующие, они не совершали.



Шахтёры также анонсировали требование к прокуратуре расследовать серьёзные нарушения, выявленные Государственным аудитом в Чиатуре, включая коррупционные схемы и нецелевое использование средств государственного бюджета, включая другие факты.



Кроме того, они призвали Антикоррупционный департамент Службы государственной безопасности изучить деятельность мэрии Чиатура и компании Georgian Manganese.



Участники протеста также обратились к телеканалам с просьбой предоставить эфир для дебатов с участием министра экономики и премьер-министра Грузии.



Шахтёры подчеркнули, что уже более года добиваются справедливости и призвали граждан прийти 19 марта в 13:00 к зданию прокуратуры Грузии, чтобы поддержать акцию.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





