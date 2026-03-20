Всемирный совет церквей выражает соболезнования в связи с кончиной Илии II
20.03.2026 11:24
Всемирный совет церквей выражает сожаление в связи с кончиной Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II.
«От имени Всемирного совета церквей искренне выражаю соболезнования Грузинской православной церкви. Мы, вместе с нашими православными сёстрами и братьями по всему миру, благодарим Бога за жизнь и служение Патриарха Илии II. Да дарует Бог силу, мир и утешение всем, кто скорбит в это время печали и утраты», — говорится в заявлении генерального секретаря Совета Джерри Пиллэй.
В заявлении отмечается, что Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II инициировал важный процесс обновления Церкви, и к концу 1980-х годов значительно увеличилось число духовенства, монастырей и храмов.
«Под его руководством церковь укрепила своё присутствие и восстановила связь с верующими по всей стране. Также в период реформ в Советском Союзе при его руководстве был издан современный грузинский перевод Библии», — отмечается в заявлении генерального секретаря Всемирного совета церквей.
