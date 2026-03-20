В Сионском соборе ведутся приготовления к погребению Илии II

20.03.2026 13:31





В Сионском патриаршем соборе ведутся приготовления к похоронам Илии II. В храме уже начали копать могилу.



Место упокоения Патриарха выбрано - слева, у алтаря.



Напомним, что Католикос-Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия II скончался 17 марта в возрасте 93 лет. В связи со смертью Илии II в Грузии объявлен траур. Католикоса-Патриарха всея Грузии, Его Святейшество и Блаженство Илию II похоронят 22 марта в Сионском кафедральном соборе.





