Председатель Управления мусульман Кавказа примет участие в похоронах Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II

20.03.2026 13:37





Председатель Управления мусульман Кавказа, шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде примет участие в похоронах Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II.



Об этом Пашазаде заявил после праздничной молитвы по случаю Байрама.



По его словам, он также посетил посольство Грузии.



«Там я выразил соболезнования. Илия II был моим другом. В вопросе Армении он был на моей стороне. Да упокоит Бог его душу», — заявил шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде.





