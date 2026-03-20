Председатель Управления мусульман Кавказа примет участие в похоронах Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II


20.03.2026   13:37


Председатель Управления мусульман Кавказа, шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде примет участие в похоронах Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II.

Об этом Пашазаде заявил после праздничной молитвы по случаю Байрама.

По его словам, он также посетил посольство Грузии.

«Там я выразил соболезнования. Илия II был моим другом. В вопросе Армении он был на моей стороне. Да упокоит Бог его душу», — заявил шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде.


• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
