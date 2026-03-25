С самого утра граждане идут к могиле Илии II в Сионский патриарший собор

25.03.2026 13:27





С утра прихожане идут к могиле Илии II в Сионский патриарший собор, чтобы почтить его память.



Также сегодня, на девятый день кончины Илии II и в день восстановления автокефалии, местоблюститель Патриаршего престола, митрополит Сенаки и Чхороцку Шио отслужит молебен и панихиду в Сионском соборе.



Служба в Сионском соборе начнется в 14:00.



«Сегодня девять дней со смерти Илии II. Как известно, девятый день, как и сороковой, особенный. Сегодня также день восстановления автокефалии, которому Илия II придавал особое значение и ежегодно проводил здесь молебен. Сегодня здесь пройдет служба в связи с восстановлением автокефалии, а затем и панихида по Илие II», - отмечает священник собора Святой Троицы архимандрит Иоване Мчедлишвили.



Для справки, Католикос-Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия II скончался 17 марта. С 18 марта в кафедральном соборе Самеба проходила гражданская панихида, на которой дань уважения Патриарху отдали тысячи граждан. Патриарх Илия II был похоронен 22 марта в соборе Сиони.





