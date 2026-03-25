Хвича Кварацхелия получил награду "Лучший спортсмен Грузии 2025 года"

25.03.2026 18:39





Хвича Кварацхелия получил награду лучшего спортсмена Грузии за 2025 год – капитану сборной Грузии награду вручил президент Ассоциации спортивных журналистов Грузии (АФЖ) Гига Гвенцадзе на стадионе имени Михаила Месхи.



Кварацхелия был объявлен победителем ежегодного голосования на церемонии награждения, проведенной Ассоциацией спортивных журналистов Грузии 31 января. Однако грузинская звезда находилась в составе «Пари Сен-Жермен» и не смогла лично получить награду.



Первое голосование спортивных журналистов состоялось в 1964 году. За это время пять футболистов стали лучшими спортсменами Грузии. Слава Метревели в 1964 году, Муртаз Хурцилава в 1967 году, Рамаз Шенгелия в 1981 году, Хвича Кварацхелия в 2023 году и Георгий Мамардашвили в 2024 году.



Кварацхелия — единственный футболист, дважды признанный лучшим спортсменом Грузии — в 2023 и 2025 годах.





