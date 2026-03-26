Активистка Мариам Мадзгарашвили приговорена к двум суткам административного ареста

26.03.2026 17:00





Судья Тбилисского городского суда Нино Енукидзе признала активистку Мариам Мадзгарашвили виновной в совершении административного правонарушения.



По решению судьи она приговорена к двум суткам административного ареста.



Министерство внутренних дел Грузии обвиняло активистку в искусственном перекрытии тротуара.





