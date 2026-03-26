Активистка Мариам Мадзгарашвили приговорена к двум суткам административного ареста
26.03.2026 17:00
Судья Тбилисского городского суда Нино Енукидзе признала активистку Мариам Мадзгарашвили виновной в совершении административного правонарушения.
По решению судьи она приговорена к двум суткам административного ареста.
Министерство внутренних дел Грузии обвиняло активистку в искусственном перекрытии тротуара.
