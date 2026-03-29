Митрополит Дмитрий: Не позднее, чем через два месяца состоятся выборы будущего Патриарха

29.03.2026 19:39





Не позднее, чем через два месяца состоятся выборы [нового Патриарха] - будем молиться, чтобы воля Божия исполнилась с благостью, миром, и милостью Божией, - заявил митрополит Батумский и Лазский, владыка Дмитрий Шиолашвили в воскресной проповеди.



По его словам, Патриарх был мерилом взаимоотношений, достоинства, любви и преданности.



«Мне было 16 лет, когда Его Святейшество был рукоположен в Патриархи, я был в Светицховели. Вся моя жизнь прошла рядом со Святейшим. Самое важное и самое тяжелое та боль, чувство, которое охватило меня и не только меня, но и многих людей. Мы провожал Патриарха, я видел, как люди плачут, скорбят, и у меня было удивительное чувство, что тот, кого ты всю жизнь считал частью своей семьи, оказался не только твоим, но и членом семьи множества людей, и это была великая скорбь, смешанная с радостью. Патриарх был мерилом отношений, достоинства, любви, преданности.



Не позднее чем через два месяца состоятся выборы [нового Патриарха]. Это также обсудит Объединенное Церковное собрание, а затем Священный Синод утвердит Патриарха, который будет возведен на Патриарший Престол. Давайте молиться, чтобы воля Божия исполнилась с благостью, миром, благодатью и милостью Божией», - сказал владыка Дмитрий.





