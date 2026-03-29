Сборная Грузии обыграла Литву в товарищеском матче
29.03.2026 19:53
В Каунасе сборная Грузии одержала победу со счетом 2:0 в товарищеском матче против Литвы благодаря дублю Георгия Микаутадзе.
Это 100-я по счету победа в истории грузинской национальной футбольной команды.
Сборная Грузии прервала пятиматчевую безвыигрышную серию, следующий матч состоится 2 июня против Румынии в Тбилиси.
