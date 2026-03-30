Грузинский фехтовальщик Сандро Базадзе возглавляет мировой рейтинг
30.03.2026 15:23
Международная федерация фехтования обновила мировой рейтинг, в котором лидером вновь является грузинский фехтовальщик Сандро Базадзе.
Действующий чемпион мира возглавляет рейтинг с 212 очками, опережая своего главного конкурента, француза Патриса Жан-Филиппа, на 26 очков.
Примечательно, что Сандро Базадзе занимает первое место в мировом рейтинге уже пять лет.
