Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Грузинский фехтовальщик Сандро Базадзе возглавляет мировой рейтинг


30.03.2026   15:23


Международная федерация фехтования обновила мировой рейтинг, в котором лидером вновь является грузинский фехтовальщик Сандро Базадзе.

Действующий чемпион мира возглавляет рейтинг с 212 очками, опережая своего главного конкурента, француза Патриса Жан-Филиппа, на 26 очков.

Примечательно, что Сандро Базадзе занимает первое место в мировом рейтинге уже пять лет.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна