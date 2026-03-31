В Грузии расширяют сеть мониторинга воздуха: установят ещё 10 станций

31.03.2026 16:21





Национальное агентство по охране окружающей среды продолжает расширять сеть мониторинга качества атмосферного воздуха. В 2026 году система будет дополнена ещё 10 автоматическими станциями, что значительно усилит возможности наблюдения за состоянием окружающей среды.



На данный момент по всей Грузии функционируют 18 станций мониторинга, из которых 15 являются автоматическими, а 3 — мобильными. Эта сеть уже обеспечивает непрерывный контроль качества воздуха в ключевых городах страны, включая Тбилиси, Рустави, Батуми, Кутаиси, Телави, Ахалцихе, Местия и Зугдиди.



Станции фиксируют концентрацию основных загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. В частности, осуществляется мониторинг оксидов азота (NOx, NO, NO₂), озона (O₃), диоксида серы (SO₂), оксида углерода (CO), а также твёрдых частиц (PM10 и PM2.5).



Как отмечают в агентстве, все станции оснащены современным оборудованием, соответствующим международным стандартам, что позволяет обеспечивать высокую точность измерений и непрерывный сбор данных.





