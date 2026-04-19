Дзюдоист Гурам Тушишвили — чемпион Европы

19.04.2026 18:42





На проходящем в Тбилиси чемпионате Европы по дзюдо капитан сборной Грузии Гурам Тушишвили (+100 кг) в финале победил чеха Лукаша Крпалека и в третий раз стал чемпионом Европы.



До этого в 1/8 финала он победил киприота Яниса Антониу, в четвертьфинале — турка Ибрахима Татароглу, а в полуфинале иппоном выиграл у россиянина Валерия Ендовицкого.





Федерация дзюдо Грузии пишет, что история написана: Грузия завершила чемпионат Европы с 4-мя золотыми, 2 серебряными и 1 бронзовой медалью.



Таким образом в общем командном зачете Грузия с 7 медалями заняла первое место.





