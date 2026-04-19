|
|
|
Дзюдоист Гурам Тушишвили — чемпион Европы
19.04.2026 18:42
На проходящем в Тбилиси чемпионате Европы по дзюдо капитан сборной Грузии Гурам Тушишвили (+100 кг) в финале победил чеха Лукаша Крпалека и в третий раз стал чемпионом Европы.
До этого в 1/8 финала он победил киприота Яниса Антониу, в четвертьфинале — турка Ибрахима Татароглу, а в полуфинале иппоном выиграл у россиянина Валерия Ендовицкого.
Федерация дзюдо Грузии пишет, что история написана: Грузия завершила чемпионат Европы с 4-мя золотыми, 2 серебряными и 1 бронзовой медалью.
Таким образом в общем командном зачете Грузия с 7 медалями заняла первое место.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна