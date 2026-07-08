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В Тбилиси состоится марш памяти погибших в Украине добровольцев


08.07.2026   12:55


В Тбилиси 11 июля состоится марш памяти грузинских добровольцев, погибших в Украине. Участники соберутся у Филармонии – главного концертного зала столицы.

В заявлении говорится, что уже более двух столетий грузинский народ ведет борьбу против российского империализма и оккупации и что в разные периоды истории такой же путь проходили и другие народы, стремящиеся к свободе, в том числе украинцы.

Организаторы заявляют, что сегодня Украина борется за мир, а также защищает свою независимость и суверенитет от общего врага. И в этой борьбе – отмечается — принимают участие и граждане Грузии, которые, по их словам, «сражаются в Украине за Грузию».

«Грузины вносят достойный вклад в эту борьбу. Они сражаются в Украине за Грузию. Более 120 грузинских героев отдали свои жизни в этой войне. Их самоотверженность и мужество займут особое место в истории Грузии и Украины.

Именно их памяти посвящен марш, который пройдет в субботу, 11 июля. Их подвиг придает нам силы не мириться с оккупацией, защищать независимость нашей страны, мир и будущее.

11 июля, суббота, 19:00.

От Филармонии — к парламенту.

Слава героям!

Слава Грузии!

Слава Украине!», — читаем в заявлении организаторов.


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