С 9 июля футбольные матчи ЧМ будут транслировать на площади Первой Республики

08.07.2026 13:20





С 9 июля на площади Первой Республики будет организован публичный показ футбольных матчей Чемпионата мира.



Как отметил мэр столицы Каха Каладзе на заседании правительства муниципалитета Тбилиси, пришедших на территорию болельщиков до показа матчей будут ждать различные мероприятия.



«У нас приятная новость для любителей футбола. Мы уже говорили перед несколькими заседаниями правительства, что на площади Первой Республики установим большой экран, где болельщики смогут смотреть матчи чемпионата мира. По организации мэрии Тбилиси, в рамках сотрудничества с телекомпанией «Рустави 2“, на указанной территории публичный показ матчей будет проходить с 9 по 19 июля включительно. Также запланировано устройство фан-зоны. 9 июля вечером, с 21:00, пришедших на территорию болельщиков до показа матчей будут ждать различные активности, которые в остальные дни будут начинаться за четыре часа до начала игры», — заявил Каха Каладзе.



По его же информации, в течение 10 дней на площади Первой Республики также будут проходить открытые беседы с участием легенд грузинского футбола.



«В те даты, когда трансляции встреч не будет, граждан с 19:00 будут ждать размещенные на территории разнообразные объекты напитков и питания, зоны отдыха, фан-шоп Федерации футбола Грузии, интерактивная зона Федерации киберфутбола Грузии. А для маленьких болельщиков в отдельно выделенной зоне ежедневно будут проходить детские тематические мероприятия и розыгрыши, где дети также смогут сделать памятные фотографии и разрисовать лицо.



Кроме того, при участии Федерации футбола, в течение 10 дней легенды грузинского футбола посетят площадь Первой Республики, где состоятся открытые беседы о текущем Чемпионате мира и о футболе.



Приглашаю всех. Впереди нас ждет очень интересное зрелище», — отметил Каха Каладзе.





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