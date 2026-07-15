Ветеран британской армии покинет грузинскую тюрьму по процесуальному соглашению

15.07.2026 11:41





Ветеран британской армии, которому грозило до 12 лет тюрьмы в Грузии за ввоз рецептурных лекарств, заключит сделку с Прокуратурой, признает вину и заплатит 100 000 лари.



Гражданин Великобритании Мэттью Рой Десмонд, задержанный в Грузии за ввоз рецептурных препаратов без надлежащим образом оформленных документов, заключит сделку со следствием. Об этом стало известно после очередного заседания в Тбилисском городском суде, которое было перенесено на 16 июля.



Адвокат Джаба Кочламазашвили рассказал OC Media, что перенос заседания связан с необходимостью оформить документы и собрать средства для выплаты штрафа. Если все процедуры будут завершены к 16 июля, соглашение с прокуратурой вступит в силу в тот же день.



Тем временем, Генпрокуратура Грузии заявила, что при задержании Десмонд НЕ предоставил медицинских документов, подтверждающих, что перевозимые им наркотические и психотропные препараты были назначены врачом.

При этом в прокуратуре отметили, что медицинская справка, выданная в Великобритании и представленная защитой уже во время судебного разбирательства, пока не прошла проверку на подлинность.



Ведомство также сообщило, что переговоры о сделке со следствием начались по инициативе самого Десмонда и его адвоката. По данным прокуратуры, именно защита предложила размер штрафа.



По словам адвокатов, у Десмонда были рецепты на все три препарата, которые он вез с собой: прегабалин, бупренорфин (Subutex) и кодеин. Однако документы не имели апостиля, из-за чего его и задержали.

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По данным следствия, в его ручной клади нашли:

• 112 таблеток с 0,0224 г бупренорфина (Subutex);

• 50 таблеток с 0,75 г кодеина;

• 39 капсул с 5,8484 г прегабалина.



Десмонду предъявили обвинение в незаконном ввозе наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере, наказание от 8 до 12 лет тюрьмы.



Это не первый подобный случай в Грузии. Ранее по аналогичному обвинению был задержан 22-летний гражданин Канады Саймон Ровенски, который ввез препарат для лечения СДВГ без необходимых документов. Он провел несколько недель в Глданской тюрьме, после чего признал вину, заплатил штраф $11 000 и был освобожден.



Правила ввоза лекарственных средств в Грузию и их вывоза из страны регулируются приказом Минздрава: физлица могут ввозить в Грузию запас «наркотических или психотропных веществ», приобретенных в другой стране, в количестве, рассчитанном на 31 день приема, за исключением «наркотических средств, оборот которых строго ограничен



◾️ При себе необходимо иметь заверенную копию рецепта с переводом на английский язык, содержащую сведения о пациенте, соответствующих препаратах, дозировке и продолжительности курса лечения.

◾️ Также требуется справка от лечащего врача с переводом на английский язык, заверенная уполномоченным органом страны, где был выписан рецепт.

◾️ Кроме того, необходим документ, выданный уполномоченным органом этой страны и содержащий информацию об органе, выдавшем данный документ. Он должен быть заверен апостилем, а также подписью и печатью уполномоченного лица.





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