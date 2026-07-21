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Лаша Талахадзе и Кахи Кахишвили провели встречу с осужденными несовершеннолетними


21.07.2026   18:22


С осужденными, содержащимися в реабилитационном учреждении № 11 для несовершеннолетних, встретились чемпионы Европы, мира и Олимпийских игр Лаша Талахадзе и Кахи Кахиашвили. Об этом сообщает Специальная пенитенциарная служба Грузии.

По информации ведомства, спортсмены поделились с осужденными своим профессиональным опытом и рассказали о важности здорового образа жизни. Встреча прошла в формате вопросов и ответов.

«Одним из важных направлений деятельности Специальной пенитенциарной службы является развитие спорта и физической активности. В рамках стратегии развития спорта в пенитенциарных учреждениях регулярно проводятся спортивные фестивали и соревнования, модернизируются спортивная инфраструктура и инвентарь, что существенно способствует процессу реабилитации и ресоциализации осужденных», — говорится в сообщении Специальной пенитенциарной службы.


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