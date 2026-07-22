Муртаза Зоделава вернули из клиники «Вивамед» обратно в Руставскую тюрьму

22.07.2026 14:11





По информации клинического директора клиники «Вивамед» Зураба Чхаидзе, осужденный по делу о событиях 4 октября политик и бывший генеральный прокурор Муртаз Зоделава выписан из клиники.



Как сообщил Зураб Чхаидзе агентству «Интерпрессньюс», Муртаз Зоделава покинул клинику 20 июля.



«Состояние его здоровья было стабильным», — отметил Зураб Чхаидзе.



Напомним, на прошлой неделе Муртаз Зоделава был переведен из пенитенциарного учреждения в клинику «Вивамед» в связи с головокружением.



Муртаз Зоделава приговорен к 7 годам лишения свободы по делу о событиях 4 октября. Ему было предъявлено обвинение по подпункту «а» части 2-й статьи 19-222-й Уголовного кодекса Грузии, предусматривающему покушение на захват и блокирование стратегических и особо важных объектов, совершенное группой лиц.





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