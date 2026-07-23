Внук Нодара Думбадзе: Избиение человека от имени моего деда - дело рук либо провокатора, либо идиота

23.07.2026 11:04





Внук писателя Нодара Думбадзе ! Нодар Топуридзе, откликнулся в соцсети на нападение на юмориста Онисе Окриашвили.



«Избиение человека от имени моего деда - дело рук либо провокатора, либо идиота. Это мой комментарий», - написал Нодар Топуридзе .



Для справки, с юмористом Онисе Окриашвили расправились физически. Жена Окриашвили заявила, что физическая расправа связана с событиями вокруг писателя Нодара Думбадзе.



«Трое парней остановили его на улице, мол, это ты ругал Нодара Думбадзе и начали избивать», - заявила жена Окриашвили.



Несколько дней назад Онисе Окриашвили в одном из своих подкастов высказался о писателе Нодаре Думбадзе, что было воспринято отдельными группами как оскорбление. Сам Онисе Окриашвили ответил на это видеообращением, заявив, что видео вырвано из контекста и не оскорбляло писателя, а гипотетически изображало абсурдного человека, который презирает Нодара Думбадзе.





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