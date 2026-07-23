Напавший на юмориста Онисе Окриашвили добровольно явился в полицию

23.07.2026 11:15





Человек, напавший на юмориста Онисе Окриашвили, самостоятельно явился в полицию, говорится в официальном заявлении МВД.



«Лицо, совершившее нападение на Онисе Окриашвили, явилось в управление полиции районов Ваке–Сабуртало. В настоящее время оно допрашивается в рамках расследования данного преступления, одновременно проводятся другие следственные действия.



Расследование ведется по статье 126 Уголовного кодекса Грузии, предусматривающей ответственность за насилие.



Дополнительную информацию общественности мы предоставим в ближайшее время», — говорится в заявлении МВД.



В соцсетях распространяется версия о том, что поводом для нападения могла стать шутка Онисе Окриашвили, прозвучавшая на одном из шоу. Комик, рассуждая о том, кого гипотетически мог бы «ненавидеть» вымышленный персонаж, в качестве намеренно абсурдного примера упомянул Нодара Думбадзе. Короткий фрагмент выступления без контекста быстро распространили проправительственные телеканалы и аффилированные TikTok- и Facebook-страницы, представив его как оскорбление писателя.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





