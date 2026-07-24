«Динамо Тбилиси» обыграло «Жальгирис» в квалификации Лиги конференций

24.07.2026 09:59





«Динамо» (Тбилиси) в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций принимало литовский «Жальгирис» и одержало уверенную победу со счётом 3:0.



В составе команды, которую возглавляет Темур Кецбая, к этой встрече вернулся Джаба Канкава, долгое время отсутствовавший из-за травмы и включённый в заявку на матч.



Прежде чем перейти к самой игре, стоит отметить приятный эпизод на трибунах: сначала болельщики «Динамо» скандировали «Литва! Литва!», а в ответ литовские фанаты дружно выкрикивали: «Грузия! Грузия!».



Это уже стало доброй традицией, отражающей тёплые отношения между двумя клубами.



Тбилисская команда с первых минут завладела преимуществом. Особенно активен был Торнике Кварацхелия, который благодаря дриблингу обыграл нескольких соперников и вывел Лео Сантоса на ударную позицию, однако бразильский легионер не сумел переиграть вратаря. Спустя две минуты Сантос вновь оказался один на один с голкипером, но и на этот раз гости сумели спастись.



После этой атаки «Динамо» заработало угловой, и на 14-й минуте Нуман Курдич ударом головой всё же открыл счёт, выведя тбилисцев вперёд.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





