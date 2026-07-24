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«Динамо Тбилиси» обыграло «Жальгирис» в квалификации Лиги конференций
24.07.2026 09:59
«Динамо» (Тбилиси) в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций принимало литовский «Жальгирис» и одержало уверенную победу со счётом 3:0.
В составе команды, которую возглавляет Темур Кецбая, к этой встрече вернулся Джаба Канкава, долгое время отсутствовавший из-за травмы и включённый в заявку на матч.
Прежде чем перейти к самой игре, стоит отметить приятный эпизод на трибунах: сначала болельщики «Динамо» скандировали «Литва! Литва!», а в ответ литовские фанаты дружно выкрикивали: «Грузия! Грузия!».
Это уже стало доброй традицией, отражающей тёплые отношения между двумя клубами.
Тбилисская команда с первых минут завладела преимуществом. Особенно активен был Торнике Кварацхелия, который благодаря дриблингу обыграл нескольких соперников и вывел Лео Сантоса на ударную позицию, однако бразильский легионер не сумел переиграть вратаря. Спустя две минуты Сантос вновь оказался один на один с голкипером, но и на этот раз гости сумели спастись.
После этой атаки «Динамо» заработало угловой, и на 14-й минуте Нуман Курдич ударом головой всё же открыл счёт, выведя тбилисцев вперёд.
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