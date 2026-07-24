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Колхида становится хабом искусственного интеллекта


24.07.2026   10:41


С 20 по 23 июля в Батуми прошел международный митап по вопросам искусственного интеллекта и современного образования. На мероприятии собрались эксперты из Грузии, Турции, Казахстана, Польши, Чехии, Франции, Швейцарии и Нидерландов. Онлайн выступили специалисты из Великобритании, США, Казахстана, Кыргызстана и Азербайджана.

Самый большой интерес вызвали выступления грузинских экспертов проф. Дмитрия Нерсесяна и проф. Акаки Кхеладзе, а также приглашенного спикера - Ирины Уражановой, профессора-практика AlmaU (Алматы, Казахстан).

В ходе мероприятия был подписан ряд важных соглашений о сотрудничестве, а также Колхидская декларация, формулирующая основы образовательной деятельности в эпоху ИИ.

Встреча была организована Международным консорциумом науки и технологий (Женева, Швейцария), при участии Европейского сообщества преподавателей высшей школы (Прага, Чехия).


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