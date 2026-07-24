В Адигенском муниципалитете сошел сель – Подтоплено два дома в селе Гомаро

24.07.2026 12:22





В селе Гомаро Адигенского муниципалитета в результате схождения селевого потока были подтоплены два дома и поврежден автомобиль.



Как сообщил «Интерпрессньюс» мэр Адигенского муниципалитета Гоча Кимадзе, в результате происшествия никто не пострадал.



По его словам, в настоящее время дорога открыта, в селе ожидают прибытия геологов.



«Оползня не было, селевой поток сошел в селах Гомаро и Шока. В селе Шока никакого ущерба он не причинил. Что касается села Гомаро, там были подтоплены два дома. Владельцу одного из них уже была выплачена компенсация, в доме никто не жил, оттуда предстояло вывезти домашние вещи. Второй дом пострадал меньше. Вода проникла в дом, во дворе был поврежден автомобиль. Спасательная служба откачала воду, и на данном этапе никаких проблем нет. В результате происшествия никто не пострадал. Дорога открыта. Всю прошлую ночь работала тяжелая техника, а сегодня с 07:00 работы были продолжены. Мы устранили оставшиеся последствия, сейчас ожидаем геологов. Движение восстановлено, никаких проблем нет. Вчера в горах прошли сильный дождь, град и селевой поток, именно это и вызвало паводок», — заявил Гоча Кимадзе.



По его словам, специальная комиссия определит размер причиненного ущерба.





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