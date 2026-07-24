Альберто Барбера: Фильм «Гурия» продолжает традиции грузинского кинематографа

24.07.2026 15:35





В секции Venice Spotlight Венецианского кинофестиваля будет представлен новый полнометражный фильм грузинского режиссёра Левана Когуашвили — «Гурия».



Фильм создан при поддержке Министерства культуры Грузии, Национального центра кинематографии, организации «Творческая Грузия», Общественного вещателя и агентства «Производи в Грузии». «Гурия» является копродукцией семи стран: Грузии, Швейцарии, Люксембурга, Болгарии, Норвегии, Турции и Саудовской Аравии.



Venice Spotlight — одна из заметных секций Венецианского кинофестиваля, где представлены работы, отличающиеся творческой оригинальностью и художественным подходом. В этом году в рамках данной секции будут показаны всего восемь фильмов. Во время объявления официальной программы директор Венецианского кинофестиваля Альберто Барбера особо отметил, что фильм Левана Когуашвили «Гурия» продолжает традиции грузинского кинематографа.



По словам Левана Когуашвили, фильм рассказывает о людях, которые, несмотря на сложные условия жизни, сохраняют человечность.



«Они далеки от совершенства и часто поступают довольно плохо, но остаются людьми. Они способны на дружбу и сочувствие. Я хотел снять фильм об обычных людях — без каких-либо идеологических клише или политической конъюнктуры. Просто жизнь, просто кино, просто Гурия. Гурия — это больше, чем просто название региона, это скорее внутреннее состояние», — заявил Когуашвили.



Министерство культуры Грузии поздравило режиссёра Левана Когуашвили и всю творческую команду фильма с признанием и пожелало им дальнейших успехов.





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