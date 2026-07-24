Белорусы подали жалобу в Конституционный суд Грузии

24.07.2026 17:31





Семья белорусов, живущая в Грузии, обратилась в Конституционный суд страны с требованием признать неконституционными часть норм закона «О международной защите». Об этом изданию «Позірк» рассказал правозащитник Роман Кисляк. По его словам, это первое подобное обращение белорусов в грузинский КС. Имена заявителей не раскрываются из соображений безопасности.



Суть претензии. Речь идет о пунктах 6 и 7 статьи 32 закона. Они предусматривают: если человеку отказали в статусе просителя убежища по ускоренной процедуре, он теряет этот статус, а вместе с ним и защиту от принудительной высылки. Это значит, что человека можно немедленно депортировать или экстрадировать. Также он лишается права на юридическую помощь и освобождения от госпошлин при обжаловании решения в суде.



Заявители считают, что эти нормы противоречат Конституции Грузии: статьям о праве на справедливое судебное разбирательство и о правах иностранцев, включая право на убежище.



Изменения в закон «О международной защите» вступили в силу 1 октября 2025 года. По словам заявителей, они ухудшили положение просителей убежища. Проблема касается и конкретного случая: дело семьи, обратившейся в суд, еще рассматривается в Тбилисском городском суде, но по новому закону Департамент миграции может задержать человека для депортации еще до завершения судебного процесса. По словам Романа Кисляка, такие случаи уже были.



«Ускоренная процедура не равна бесправию. Закон не должен ставить лицо, обратившееся за статусом, в бесправное положение», — считает правозащитник. Он отметил, что эту позицию разделяют и грузинские юристы, работающие с миграционными делами.



Конституционный суд Грузии еще не начал рассмотрение жалобы. Суд должен сначала зарегистрировать ее, затем решить, принимать ли дело к рассмотрению, и только потом перейти к очному разбирательству. Кисляк выразил надежду на то, что суд признает оспариваемые нормы неконституционными.



Контекст. С 2019 года грузинские власти отклонили все 80 рассмотренных ходатайств белорусов о предоставлении убежища — это следует из анализа данных местной полиции, который издание «Позірк» провело в мае. Департамент миграции регулярно проводит рейды по выявлению нелегалов, в том числе с обходом квартир, по данным издания, к белорусам тоже приходили.





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