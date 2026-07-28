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Moby выступит с концертом в Грузии 30 июля


28.07.2026   19:25


Американский музыкант Moby даст концерт в Грузии 30 июля. Мероприятие состоится на Международном автодроме Рустави, организатором выступает Flitz Collective.

Moby, настоящее имя которого Ричард Мелвилл Холл, начал выступать на сцене ещё в 1980-х годах. Мировую известность ему принёс альбом Play, выпущенный в 1999 году, который считается одной из самых успешных работ в истории электронной музыки.

В альбом вошли такие композиции, как Porcelain, Natural Blues, Why Does My Heart Feel So Bad? и Bodyrock.

За свою карьеру Moby выпустил 23 студийных альбома, а общий объём продаж его записей превысил 20 миллионов экземпляров. Музыкант шесть раз номинировался на премию «Грэмми», а также неоднократно становился лауреатом BRIT Awards и MTV Europe Music Awards. Его музыка звучит в десятках фильмов и телесериалов.

По информации организаторов, вход на концерт, который пройдёт 30 июля на Международном автодроме Рустави, откроется в 18:00. на На разогреве выступят SEVDA и Circus Mircus, после чего концерт продолжит сам Moby.


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