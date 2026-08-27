Судебное заседание по делу бывшего заместителя главы СГБ Левана Ахобадзе закрыто

27.08.2026 17:04





Судебное заседание по делу бывшего заместителя главы Службы государственной безопасности Левана Ахобадзе закрыто. По решению судьи Ираклия Швангирадзе процесс будет проходить в закрытом режиме, тем самым судья удовлетворил ходатайство стороны обвинения.



По словам государственного обвинителя Ани Лекиашвили, дело касается обвинения высокопоставленного должностного лица, при этом предстоит допросить свидетелей, персональные данные которых должны быть защищены. Соответственно, прокурор ходатайствовала о проведении процесса в закрытом режиме.



Сторона защиты не согласилась с этим ходатайством. Адвокаты ходатайствовали о том, чтобы оставить возможность рассматривать процесс публично.



Что касается Левана Ахобадзе, то до закрытия заседания в ответ на вопрос судьи, согласен ли он с ходатайством своих адвокатов, сделал лишь следующее заявление: «Да».



Для справки, Леван Ахобадзе был задержан Антикоррупционным агентством Службы государственной безопасности по факту получения взятки в особо крупном размере. По данным следствия, бывший заместитель СГБ через посредников пообещал предпринимателю помощь в возврате денежных средств, за что потребовал взятку в размере 500 000 лари, однако в итоге стороны договорились о передаче 250 000 лари.



Задержанному предъявлено обвинение по подпункту «е» части 3-й статьи 338-й Уголовного кодекса Грузии (прямое требование и получение должностным лицом денежных средств с целью совершения в пользу дающего взятку какого-либо действия и использования своего служебного авторитета для достижения аналогичной цели, совершённое в особо крупном размере), что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 11 до 15 лет.





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