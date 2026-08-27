1 795 абитуриентов преодолели минимальный порог компетенции, но не были зачислены ни на одну программу

27.08.2026 19:31





Национальный центр оценки и экзаменов публикует информацию о количестве абитуриентов, не сумевших преодолеть минимальный порог компетентности, а также о количестве преодоевших этот барьер, но не зачисленных ни на одну образовательную программу.



Как указано в информации, опубликованной центром, из 39 689 абитуриентов, явившихся на экзамены в этом году, 34 150 были зачислены на программы высшего/профессионального образования, 1795 преодолели минимальный порог компетентности, но не смогли быть зачисленными ни на одну из образовательных программ, поскольку выбрали только одну, две или несколько программ, для зачисления на которые полученных баллов оказалось недостаточно из-за высокой конкуренции в выбранных ими программах; и 3744 абитуриента не смогли преодолеть минимальный порог компетентности по одному или нескольким предметам.



«Что касается обучения в университетах при государственном финансировании, сообщаем, что существовавшая до реформы высшего образования модель всегда была связана с лучшими результатами, полученными абитуриентами на Единых национальных экзаменах…



В результате текущей реформы из 34 150 абитуриентов обучение при полном государственном финансировании продолжают 20 679 (60,55%) абитуриентов, из них: программы бакалавриата / государственное - 17 862 (52,30%); профессиональные программы / государственное - 1 322 (3,87%); программа подготовки по грузинскому языку / государственное- 1 495 (4,38%)», - говорится в информации.





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