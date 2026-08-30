Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Илья Суламанидзе победил на Гранд-слэме в Лозанне


30.08.2026   21:31


Илья Суламанидзе (100 кг) завоевал золотую медаль на Гранд-слэме по дзюдо в Лозанне, Швейцария – в финале грузинский спортсмен победил Симеона Катарину из Нидерландов.

За бронзовую медаль поборятся Гурам Тушишвили (+100), его соперником станет Магомедомар Магомедомаров из Объединенных Арабских Эмиратов.

У грузинской национальной команды две золотые медали на Гранд-слэме – 28 августа золотую медаль завоевала действующий чемпион мира и Европы Этер Липартелиани (57 кг).


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна