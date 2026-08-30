Илья Суламанидзе победил на Гранд-слэме в Лозанне

30.08.2026 21:31





Илья Суламанидзе (100 кг) завоевал золотую медаль на Гранд-слэме по дзюдо в Лозанне, Швейцария – в финале грузинский спортсмен победил Симеона Катарину из Нидерландов.



За бронзовую медаль поборятся Гурам Тушишвили (+100), его соперником станет Магомедомар Магомедомаров из Объединенных Арабских Эмиратов.



У грузинской национальной команды две золотые медали на Гранд-слэме – 28 августа золотую медаль завоевала действующий чемпион мира и Европы Этер Липартелиани (57 кг).







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