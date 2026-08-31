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Сборная Грузии по баскетболу сыграет выездной матч против Португалии


31.08.2026   11:40


Сборная Грузии по баскетболу сегодня проведёт очередной матч отборочного этапа чемпионата мира. Её соперником станет Португалия. Матч начнётся в 21:50 по тбилисскому времени.

У обеих команд одинаковое количество побед и поражений — по 4 победы и 3 поражения. Обе одержали победы в последнем туре: Грузия разгромила Черногорию со счётом 101:74, а Португалия на выезде обыграла Испанию — 95:89. Соответственно, результат матча, который состоится в Матозиньюше, недалеко от Порту, имеет большое значение для обеих команд.

По прогнозам специалистов, у Грузии немного больше шансов на победу, однако это тот случай, когда одна трёхочковая атака или один подбор могут изменить судьбу матча. Это означает, что нас ждёт встреча равных по силам команд, а борьба должна получиться интересной.


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