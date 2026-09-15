Прокуратура смягчила обвинение несовершеннолетнему, обвиняемому в умышленном убийстве

15.09.2026 11:36





Прокуратура Грузии на основании вновь выявленных доказательств смягчила обвинение несовершеннолетнему обвиняемому по факту умышленного убийства, совершённого в городе Рустави. Об этом сообщает прокуратура.



По их информации, речь идёт об убийстве, совершённом 5 июня 2026 года в одной из жилых квартир в Рустави, когда несовершеннолетний обвиняемый убил гражданина иностранного государства.



«Правоохранители задержали несовершеннолетнего в тот же день, ему было предъявлено обвинение по статье 108 Уголовного кодекса Грузии (умышленное убийство), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.



На основании заключений экспертиз и других доказательств, полученных на этапе рассмотрения дела по существу в суде, сторона обвинения смягчила предъявленное несовершеннолетнему обвинение и предъявила ему обвинение по статье 113 Уголовного кодекса Грузии (убийство, совершённое с превышением пределов необходимой обороны), которая предусматривает лишение свободы на срок от одного до трёх лет.



Одновременно прокуратура обратится в суд с ходатайством о замене применённой к обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу на более легкую», - говорится в распространённой прокуратурой информации.





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